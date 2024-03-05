Mossad'a bilgi sızdıran hücrede FETÖ izi
İSTANBUL - İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı unsurlarınca çökertilen hücrede, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği nedeniyle emniyetten ihraç edilen İsmail Kaya ile hücrenin başındaki kilit isim eski Emniyet Amiri Hamza Turhan Ayberk, İstanbul Vergi Dairesi aktif memur Mehmet Yetimova da bulunuyor. Uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle yakalanan hücrenin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları henüz bilinmiyor.
Alınan bilgilere göre, MİT ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele ekipleri, edindikleri bilgileri İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a sızdırdıkları iddiasıyla aranan 8 kişilik ajan ağını deşifre etti. Yapılan çalışmalar sonunda bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri tespit edilen 8 kişiden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin firar olduğu öğrenilirken, operasyona ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı.
FETÖ üyesi hangi sırları Mossad'a aktardı
Şüpheliler arasında bulunan ve hücrenin tepesindeki isim; eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk, Tehdit, taciz ve takip eylemlerinde de bulunduğu öğrenilen Ayberk'in kurduğu ekipte FETÖ/PDY üyesi kilit bir isim de bulunuyor. Hücrenin başındaki eski Emniyet Amiri Hamza Turhan Ayberk'ten sonra en kilit isim olarak öne çıkan FETÖ/PDY üyesi ihraç polis, MİT ve emniyet İstihbaratın düzenlediği operasyonda 4 buçuk kilo kokain ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ile birlikte yakalandı. Yakalanan hücredeki isimlerden Mehmet Yetimova'nın ise İstanbul Vergi Dairesi'nde görevli memur olduğu saptandı. Para karşılığı Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan uluslararası casusluk şebekesinin içinde yine cinsel istismar suçundan hakkında soruşturma açılan ve bu nedenle emniyet teşkilatından ihraç edilen Özkan Şahin de bulunuyor. Emekli polis memuru Ercan Kama'nın yanısıra polislikten istifa ettiği öğrenilen Ömer Burak Gezer, özel güvenlik görevlisi Funda Kadayıfçıoğlu ile rüşvet suçundan emniyet teşkilatından atılan Hakan Kabaca, söz konusu casusluk faaliyetlerinde bulunan kişiler olduğu kaydedildi.
Eğitim Mossad ajanları tarafından Belgrad'da verildi
Sosyal medya platformlarında İsrail saldırılarına karşı Filistin lehine paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkan hücrenin başındaki Hamza Turhan Ayberk'in, Tel Aviv'de bulunan Mossad karargahındaki "Victoria" kod adlı İsrail ajanıyla teması kuran kişi olduğu aktarıldı. Ayberk'in, Victoria kod adlı Mossad ajanı tarafından yönlendirildiği anlaşıldı. Özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan Ayberk'in, para karşılığında İsrail istihbaratına Filistinli kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgi sızdırdığı belgelenirken, Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'de yaşayan Ortadoğu kökenli başka kişi ve şirketler hakkında da bilgi derlediği öğrenildi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2019'da, MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Ayberk'in, İsrail gizli servisi tarafından önce "yem" diye tabir edilen basit işlerde kullanıldığı kaydedildi. Hamza Turhan Ayberk'in, Mossad'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri ise kripto para cinsinden aldığı belirlendi.
İsrail'e çalışan hücrenin, hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları henüz bilinmiyor
Mossad'a bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunan Ayberk'in, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.
MİT İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapan 8 kişiyi deşifre etmiş, ajan ağıyla ilgili bilgiler tek tek tespit edip bu sabah operasyon için düğmeye basılmıştı. Düzenlenen operasyonla 8 kişiden 7'si yakalandı. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle yakalanan 7 şüphelinin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadıkları henüz bilinmiyor.
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