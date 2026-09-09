Motor arızalı uçak Rize Pazar'da Sahil Güvenlik Limanı'na çekildi - Son Dakika
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Motor arızalı uçak Rize Pazar'da Sahil Güvenlik Limanı'na çekildi

Motor arızalı uçak Rize Pazar\'da Sahil Güvenlik Limanı\'na çekildi
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Gürcistan'ın Batum kentinden kalkan ve motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçak, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden alındı. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik koordinesinde yürütülen incelemelerin ardından uçak, Rize'nin Pazar ilçesindeki Sahil Güvenlik Limanı'na çekildi.

Gürcistan'ın Batum kentinden kalkan ve motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçak, ekipler tarafından bulunduğu noktadan alındı.

Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri koordinesinde yürütülen çalışma ile denize iniş yapan uçak, bulunduğu alanda yapılan incelemelerin ardından bağlanarak Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Limanı'na çekildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Rize Pazar, Gürcistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Batum, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motor arızalı uçak Rize Pazar'da Sahil Güvenlik Limanı'na çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motor arızalı uçak Rize Pazar'da Sahil Güvenlik Limanı'na çekildi - Son Dakika
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