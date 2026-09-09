Motor arızalı uçak Rize Pazar\'da Sahil Güvenlik Limanı\'na çekildi

Gürcistan'ın Batum kentinden kalkan ve motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçak, ekipler tarafından bulunduğu noktadan alındı.

Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri koordinesinde yürütülen çalışma ile denize iniş yapan uçak, bulunduğu alanda yapılan incelemelerin ardından bağlanarak Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Limanı'na çekildi.