Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
05.07.2026 22:17
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Samsun Atakum'da park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Or (21) idaresindeki 55 AIZ 815 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Emirhan Or, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tarım aletleri satışı yapan bir firmada çalıştığı öğrenilen Or, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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