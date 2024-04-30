Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

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Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü başını asfalt zemine çarparak yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı. Kaza, Yenimahalle Mara yolu üzerinde meydana geldi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

30.04.2024 09:39
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- Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü başını asfalt zemine çarparak yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Yenimahalle Mara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan sokağa giriş yapmakta olan A.E. yönetimindeki 70 ABA 134 plakalı Nissan marka otomobil ile İ.E.L.'nin kullandığı 70 ACC 209 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü başını asfalt zemine çarparak yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının yardımına koşan vatandaşlar ise kazanın biranda olduğunu söylediler.

Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil ve motosiklet olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

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