Motosiklet tünelde arızalanınca sürücüsü kamyonete tutunarak ilerledi - Son Dakika
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Motosiklet tünelde arızalanınca sürücüsü kamyonete tutunarak ilerledi

Artvin'de Cankurtaran Tüneli'nde arızalanan motosiklet sürücüsü, yolda kaldığı sırada hafriyat kamyonunun yardımıyla ilerledi. Kamyon sürücüsü yavaşlayınca motosiklet sürücüsü kamyonete tutunarak yoluna devam etti. Olay, Artvin-Hopa Karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi ve başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

24.04.2024 00:38
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Motosiklet tünelde arızalanınca sürücüsü kamyonete tutunarak ilerledi

ARTVİN - Artvin'de Cankurtaran Tüneli'nde arızalanarak yolda kalan motosiklet sürücüsünün yardımına hafriyat kamyonu yetişti. Kamyon sürücüsü yavaşlayınca motosiklet sürücüsü kamyonete tutunarak ilerledi.

Olay, Artvin- Hopa Karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün bilgilerine ulaşılamayan motosiklet tünel içinde arızalandı. Hafriyat kamyonu, tünel içinde yolda kalan motosikletliyi görünce yavaşladı. Motosiklet sürücüsü de kamyonete tutunup ilerledi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet tünelde arızalanınca sürücüsü kamyonete tutunarak ilerledi - Son Dakika

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