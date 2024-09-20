Motosikletin Çarptığı Kadın Yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı kadın ayaralandı.

Kaza, Çamurlu Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan A. yönetimindeki 31 AOD 704 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamide H. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen kadın hafif yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU