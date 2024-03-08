Motosikletli kadın polisler 8 Mart'ta görev başında
ANKARA - Ankara'da motosikletli 14 kadın polis Dünya Kadınlar Günü'nde göreve başladı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timlerine ilk kez kadın polisler de katıldı. Kadın polisler aldıkları eğitim neticesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle beraber göreve başladı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Vali Şahin burada yaptığı konuşmada, "Bugün yeni katılan personellerle birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzün sorumluluk sahasında aktif olarak görev yapan motosikletli polis sayımız 100'e çıkmıştır. Motosikletli timlerimiz 5'er kişilik timler halinde planlanan sorumluluk sahalarında görev yapmaya bugünden itibaren başlayacaklardır" ifadelerini kullandı.
Motosikletli timler ile trafik rahatlığı ve güvenliğinin sağlandığını ifade eden Vali Şahin, "Bizim Ankara'da sıklıkla karşılaştığımız, ölümlü trafik kazalarında yoğun bir şekilde gördüğümüz yaya ölümlerinin de önüne geçmiş olacağız" şeklinde konuştu.
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Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
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