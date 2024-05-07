Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken, teröristlerin bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesi için operasyonlara devam edileceği ifade edildi.

07.05.2024 16:49
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MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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