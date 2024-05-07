Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken, teröristlerin bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesi için operasyonlara devam edileceği ifade edildi.
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7.05.2024 17:22:37. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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