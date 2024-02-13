MSB: Hudut Kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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MSB: Hudut Kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı

MSB: Hudut Kartallarımız, Suriye\'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Hudut Kartallarımızın Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladığı belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan kişilerden 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

13.02.2024 13:36  Güncelleme: 13:37
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MSB: "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB: Hudut Kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı - Son Dakika


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