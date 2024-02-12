MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG\'li teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonların devam ettiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

12.02.2024 09:50  Güncelleme: 09:53
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MSB: " Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/ YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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