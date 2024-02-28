Mudanya'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika
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Mudanya'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Mudanya\'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, otomobil maddi hasar gördü. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemlerini aldı ve elektriği kesti. Kazanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

28.02.2024 10:40
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Mudanya ilçesinden Bursa istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle metrelerce sürüklenen araç, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, otomobil büyük ölçüde maddi hasar aldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden merkeze doğru gelen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 acil servis ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçta bulunan sürücüye olay yerinde müdahale edilirken, şoförün durumunda hayati tehlikenin olmadığı bildirildi. Ekipler, devrilen elektrik direğinin muhtemel elektrik akımına karşı güvenlik tedbirlerini aldı ve elektriği kesti.

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından kapatılan çift taraflı yolun da açıldığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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