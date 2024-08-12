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Mudanya Sahili'nde erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 30 yaşlarındaki erkek şahsın cansız bedeni kayalıklara vurdu. Cumhuriyet Savcılığı ve güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yakınları kayıp olanların savcılığa başvurması istendi.

12.08.2024 23:50
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Mudanya Sahili'nde erkek cesedi bulundu

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 30 yaşlarındaki erkek şahsın cansız bedeni kayalıklara vurdu. Cumhuriyet Savcılığı ve güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yakınları kayıp olanların savcılığa başvurması istendi.

Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi Mustafakemalpaşa Caddesi üzerindeki Jandarma Sosyal tesislerinin önündeki kayalıklarda 30 yaşlarındaki erkek şahsın cansız bedeni suyun içinde fark edildi. Sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçip kimliği belirsiz şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Cumhuriyet Savcısı ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Savcılık yetkilileri, yakınları kayıp olanların güvenlik güçlerine başvurmalarını istedi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Mudanya, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mudanya Sahili'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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