Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir okul müdürü, öğrencilerine sıra dayağı attı. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayın görüntülerinde müdürün öğrencilerine, "Pavyon mu lan burası? Her Allah'ın günü birini dövüyorsunuz, her Allah'ın günü sıkıntı çıkarıyorsunuz." dediği görülürken, müdür açığa alındı.

29.01.2025 17:53
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yer alan bir okulun müdürü, öğrencilere tokat attığı gerekçesiyle açığa alındı. Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖĞRENCİLERE SIRA DAYAĞI ATTI

Alınan bilgiye göre olay, geçen yıl haziran ayında yaşandı. Hilal Şeyhan İlkokulu Müdürü A.D., odasında topladığı öğrencilere sert sözler sarf edip şiddet uyguladı. A.D.'nin öğrencilere, "Pavyon mu lan burası, podyuma mı çıkıyorsunuz okula mı geliyorsunuz belli değil…Her Allah'ın günü birini dövüyorsunuz, her Allah'ın günü sıkıntı çıkarıyorsunuz, her Allah'ın günü küfür, her Allah'ın günü öğretmene diklenme. Derdiniz ne sizin" dediği, ardından sıra dayağı attığı görüldü.

Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

AÇIĞA ALINDI

Valilik açıklamasında, "Uludere İlçesi Hilal Şeyhan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerine fiili ve sözlü şiddet uyguladığı ile ilgili basına düşen video müdürlüğümüze 28 Ocak 2025 tarihinde yansımıştır. Konuyla ilgili okul idaresi ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan bilgiler şu şekildedir; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında özellikle 4'üncü sınıf öğrencilerimiz arasında, bazı velilerin kışkırtması sonucunda aşırı disiplinsizlik benzeri bir durum yaşanmış olup, öğrencilerimiz sıralara vurma ve kurallara uymama gibi davranışlar sergileyerek eğitim ortamını olumsuz etkilemişlerdir. Bu durum, öğretmenlerimize ve ailelerimize karşı saygısızlık seviyesine ulaşarak, eğitim sürecinde aksamalara yol açmıştır. Olayla ilgili olarak, hem öğrencilerle hem de velilerle defalarca görüşmeler yapılmış ancak bu aşırı disiplinsiz davranışların önüne geçilmesi mümkün olmamıştır. Olayın ardından yapılan müdahale, yalnızca öğrencilerin olumsuz davranışlarını kontrol altına almak ve eğitim ortamını düzenlemek, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve nasihat amacı taşımaktadır. Öğrencilere şiddet uygulanmadığı, sözlü uyarılarda bulunulduğu ifade edilmiştir. Müdürlüğümüzce yapılan araştırma sonucunda konuyla ilgili olarak paylaşılan video kaydının geçen yıl yaşandığı tespit edilmiştir. Konu müdürlüğümüze yansıdığı gibi inceleme-soruşturma başlatılmıştır" denildi. Müdür A.D.'nin açığa alındığı öğrenildi.

Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • muhsin Şahin:
    Müdürün kabahati yok disiplin sağlamak kolay mı 435 32 Yanıtla
    Abuzer Yavuz:
    kabahat kanunlarımızda 0 0
  • poyraz can:
    çocuk diyerek görmezden geliyoruz oysa topluma en büyük zararı bu Z kuşağı veriyor. biraz özümüze dönsek masıl olur? 80-90'lı yıllarda öğretmeninden dayak yemeyen var mıydı acaba ama ahlaklı çocuklardık. 333 13 Yanıtla
  • stanciu george:
    şiddete karşıyım ama her gun bırlerının canını yakan cocuklarında arasıra canları ynmalı 300 10 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    MÜDÜRÜ AÇIĞA ALDINIZ EEE NE OLDU ÇOCUKLAR DÜZELDİMİ ADAM OLDULARMI MÜDÜR GİDİNCE DAHAMI BAŞARILI OLDULAR YAHU MÜDÜR SANKİ KOL BACAK KESTİ 254 10 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Öğretmene onu yapma bunu yapma vs vs gibi engeller çıkarılırsa okullarda ki "Akran zorbalığı" nasıl önlenecek . Eğitim Ailede başlar ,öncelik aile eğitimi olur ise ögretmenlerin işi daha kolaylaşır eğitim odaklı olurlar . 183 6 Yanıtla
  • M G:
    walla şimdi ki çocukların bağcıları sıkıntı aile terbiyesi almamış lakayit lakayit davranış da bulunuyorlar ç yüzden okul müdürü bunlar için yaptığı doğru bir davranış bence disiplin olmadımı sıkıntı çok olur .Müdürün açığa alınması çok yanlış bir karar olmuş. 156 4 Yanıtla
  • Yasin null:
    yabancı uyruklu öğrenci müdürü tabanca vurup öldürdü. öğrenciye bir şey olmadı 115 3 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Bizim sıpalar dayağı hak ediyor. Derhal Mahmut Hocamısı göreve devam dileğille : ) 106 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Açığa alınanlar maışın 3te ikisini alıyorlar 11 45 Yanıtla
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