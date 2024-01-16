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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kıskıvrak yakalanan suçlu cezaevine sevk edildi - Son Dakika
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kıskıvrak yakalanan suçlu cezaevine sevk edildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çeşitli suçlardan 12 yıl 30 gün hapis cezası bulunan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Bolu\'nun Mudurnu ilçesinde kıskıvrak yakalanan suçlu cezaevine sevk edildi
16.01.2024 - 18:00,  Güncelleme: 18:00
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çeşitli suçlardan 12 yıl 30 gün hapis cezası bulunan şahıs, kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından ilçe genelinde aranması ve yakalanma emri bulunan şahıslar hakkında çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar neticesinde ilçe merkezinde çeşitli suçlardan 12 yıl 30 gün hapis cezası olan S.G. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan S.G., işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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