Mudurnu\'da yağmur sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

3.Sayfa

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu - Akyazı karayolunda Çavuşderesi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük'ten Bolu'ya hastaneye giden Necdat S. yönetimindeki 14 LB 457 plakalı otomobil Çavuşderesi köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Makbul S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı Makbul S., İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şarampole devrilen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Mudurnu - Akyazı yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - BOLU