Mudurnu'da yağmur sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mudurnu'da yağmur sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Mudurnu\'da yağmur sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.04.2024 14:42  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu - Akyazı karayolunda Çavuşderesi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük'ten Bolu'ya hastaneye giden Necdat S. yönetimindeki 14 LB 457 plakalı otomobil Çavuşderesi köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Makbul S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı Makbul S., İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şarampole devrilen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Mudurnu - Akyazı yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - BOLU

Kaynak: İHA

İnceleme, Mudurnu, Bolu, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da yağmur sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
12:48 Beşiktaş’ta zincirleme kaza Yaralılar var Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
12:47 Antalya’daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL’lik ’’Milliyet farkı’’ faturası Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik ''Milliyet farkı'' faturası
12:07 İşte İYİ Parti’nin GİK ve MDK üyeleri Listede yakın zamanda istifa eden Ümit Özlale de var İşte İYİ Parti'nin GİK ve MDK üyeleri! Listede yakın zamanda istifa eden Ümit Özlale de var
13:13 Seçim sonrası en ilginç pankart: 30 yıldır kamuya ait olan hat ve Iphone 13 Pro Max belediyemize teslim edilmemiştir Seçim sonrası en ilginç pankart: 30 yıldır kamuya ait olan hat ve Iphone 13 Pro Max belediyemize teslim edilmemiştir
12:18 Antalya’da Trafik Tartışması Sonucu Bıçaklanan Önder Çakır Hayatını Kaybetti Antalya'da Trafik Tartışması Sonucu Bıçaklanan Önder Çakır Hayatını Kaybetti
12:11 ABD’de H5N1 paniği İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü ABD'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü
11:40 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia Kurye cinayet sonrası “Görev tamam“ pozu vermiş Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
11:02 “Koca Yusuf“ Gabar’da sondaj çalışmalarına başladı "Koca Yusuf" Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
10:43 Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı
10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 15:10:23. #1.11#
SON DAKİKA: Mudurnu'da yağmur sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement