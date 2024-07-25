Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Personeline Yangın Eğitimi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri tarafından belediye personeline yönelik 'Yangın Bilgilendirme Tatbikatı ve Eğitimi' düzenlendi. Yangın anında yapılması gerekenlerin teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığı ve olay anının canlandırıldığı tatbikat eğitimi, heyecanlı anlara sahne oldu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde belediye personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitimde belediye çalışanlarına yangın öncesi, yangın anında ve sonrasında yapılması gereken bilgiler aktarıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Seydikemer Grup Amiri Mehmet Koyuncu tarafından verilen eğitime belediye birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

Eğitimde, evde, iş yerinde ve arabalarda oluşabilecek yangın türlerini anlatan Koyuncu, işyerinde daha önceden belirlenen söndürme ekibinin kişisel koruyucu donanımlarını kuşanarak yangına müdahale çalışmalarını devam ettirmesi gerektiğini söyledi. Koyuncu, itfaiye ekibi gelene kadar mahsur kalan varsa kurtarma çalışmalarının yapılması, ilkyardım gerektiren acil durum oluşmuşsa ilkyardım yapılması, korunması gereken kurtarılmış eşyanın koruma altına alınması gerektiğini ifade etti.

Eğitimin ardından, katılımcılar mutfak ocağında ve elektrikli aletlerde meydana gelen yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Ardından belediye çalışanları itfaiye ekiplerinin kontrolü altında yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdü. Başarılı olan tatbikat, gerçeğini aratmadı. - MUĞLA