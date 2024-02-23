Muğla'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Muğla\'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan E.S. isimli şahıs, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu. Kavaklıdere ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda şahıs yakalandı ve cezaevine sevk edildi.

23.02.2024 10:24  Güncelleme: 10:30
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Muğla'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şahıs yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında "çocuğun cinsel istismarı ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişinin hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 11 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.S. isimli şahıs Kavaklıdere ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan E.S. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Jandarma, Muğla, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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