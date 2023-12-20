Muğla\'da çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Kıran Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın bölgesine ulaşarak alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA