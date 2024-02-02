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Muğla'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Muğla\'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesinde bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki Ali Demir hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

02.02.2024 11:50  Güncelleme: 11:53
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Muğla'nın Ula ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kızılkaya Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında alevlerin arasında kalan 89 yaşındaki Ali Demir isimli yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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