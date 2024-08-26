Muğla\'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun motor arızası sonrası yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot arıza yapması sonrası sürüklenmeye başladı. Lastik bot içindeki düzensiz göçmenler tarafından yapılan yardım talebi sonrası görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA