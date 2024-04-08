Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yedi kişi yaralandı.
Milas ilçesi Yatağan Bulvarı üzerinde görgü tanıklarının ifadelerine göre Yatağan istikametine seyir halinde olan Z.K. idaresindeki 48 ABC 765 plakalı otomobil, Kıyılama Mevkiinden ana yola çıkan A.Ö. idaresindeki 48 AKZ 695 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yedi kişi yaralandı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Milas Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Trafik polisi ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da iki otomobil çarpıştı: Yedi kişi yaralandı - Son Dakika
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobil, yolda bulunan su birikintisine girip kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 aylık bir bebek hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı. Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğu ile Atatürk Bulvarı'nda yürürken aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. N.A. ve M.S'nin belirli mesafe birbirlerinden uzaklaştıktan sonra karşılıklı tabancayla ateş etmeleri sonucu N.A. ve G.S. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pamukova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, M.S'yi olayda kullandığı silahla yakaladı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, iki ailenin karşılaşması ve birbirlerine ateş açması yer alıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?