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Muğla'da inşaatta çelik kalıp işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel bir kuruma ait sosyal tesis inşaatında kullanılan çelik kalıbın işçilerin üzerine düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir kuruma ait olan sosyal tesis inşaatında kolona dayalı çelik kalıp rüzgarın da etkisi ile işçilerin üzerine düştü. Yaşanan iş kazasında işçilerden İsmail Tepebaşı ve Y.G. çelik kalıbın altında kaldı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İsmail Tepebaşı'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralı işçi Y.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde şantiye şefi ile yüklenici firma sorumlusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Şantiyedeki işçiler yaşanan kazayı alkışlarla protesto etti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Ünlü, gerekli incelemelerin ardından yetkililerin açıklama yapacağını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.