Muğla\'da İzmarit Atana Ceza Uyarısı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Datça'da seyir halindeki bir motosikletlinin yere sigara izmariti attığı videoyu paylaşarak "Küçük bir izmarit, orman yangınlarına neden olabilecek büyük bir tehdittir. Muğla'mızda yol kenarına izmarit ve çöp atan şahıslara müsamaha gösterilmemekte, İdari para cezası uygulanmaktadır" uyarısında bulundu.

Datça girişinde seyreden bir motosikletli ve arkasında bulunan yolcunun ellerinde sigara ile hareket ettikleri ve sigara izmaritini yere attıkları o anlar arkasında seyreden bir başka araç tarafından videoya alındı. Duyarlı vatandaş vidoyu paylaşınca yetkililer harekete geçti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, da yere sigara izmaritinin atıldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak uyarıda bulundu. Vali Akbıyık, "Küçük bir izmarit, orman yangınlarına neden olabilecek büyük bir tehdittir. Muğla'mızda yol kenarına izmarit ve çöp atan şahıslara müsamaha gösterilmemekte, idari para cezası uygulanmaktadır. Yangın riskinin üst seviyede olduğu bu günlerde; lütfen, duyarlı, dikkatli ve tedbirli olalım. Çöp atma, sigara izmariti atma, ateş yakma, anız yakma. Lütfen kurallara uyalım uymayanları uyaralım. Uyarılara dikkat etmeyenleri 112 Acil Çağrı Merkezine iletelim. Doğayı korumanın bir tercih değil, sorumluluk olduğu bilinciyle yeryüzü cenneti Muğla'mıza hep birlikte sahip çıkalım" dedi. - MUĞLA