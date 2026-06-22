Muğla\'da Jandarma Operasyonu: 114 Gözaltı

Muğla'da jandarma ekipleri bir haftalık çalışmada 22 bin 730 şahsı sorgularken 1703 aracı kontrol etti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, 15.06.2026 - 21.06.2026 tarihleri arasında 2 bin 711 devriye gerçekleştirirken, 22 bin 730 şahsı sorguladı, 1703 aracı kontrol etti. Arandığı tespit edilen dolandırıcılık suçundan (17), hırsızlık suçundan (6), kaçakçılık suçundan (2) uyuşturucu madde suçundan (11) ve diğer suçlardan (78) şahıs olmak üzere toplam 114 şahıs yakalanırken, 33 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından; yakalama kararı ile aranan toplam (8) şahıs yakalanırken bunlardan 6'sı mahkeme tarafından tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk sahasında alınan tedbirler sonucunda; Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Dolandırıcılık, İmar Kirliliğine Neden Olma suçlarında azalma meydana geldiği belirtildi. - MUĞLA