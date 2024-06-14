Muğla'da Jandarma Operasyonu: 41 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da Jandarma Operasyonu: 41 Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili öncesi gerçekleştirdikleri 'Huzur ve Güven' uygulamasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Toplamda 41 kişi yakalanan operasyonda, 8'i kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslar da bulunuyor. Yakalanan şahıslar arasında 12 kişinin kasten öldürme suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca, yaralama, dolandırıcılık, şantaj, tehdit, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet gibi toplam 18 ayrı suçtan aranan kişiler de yakalandı.

14.06.2024 09:32
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 'Huzur ve Güven' uygulamasında 8'i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 41 şahsı yakaladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı 375 personelin katıldığı 'Huzur ve Güven' uygulamasında 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 6 kişi, 10 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 2 kişi olmak üzere 8 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında; 12 kişinin kasten öldürme suçundan arandığı ortaya çıktı.

Huzur ve Güven uygulamasında ayrıca, yaralama, dolandırıcılık, şantaj, tehdit, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet, yoklama kaçağı gibi toplam 18 ayrı suçtan 41 kişi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Jandarma Operasyonu: 41 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Jandarma Operasyonu: 41 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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