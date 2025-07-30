Muğla'nın Milas ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. ve M.A. Milas'ın Koru Mahallesi'nde yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Kasten Öldürme Suçundan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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