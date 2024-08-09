Muğla\'da Kaybolan İki Şahıs Kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesinde sarp ve ormanlık arazide yollarını kaybeden iki şahıs 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kargı mevkii Akvaryum Koyu bölgesinde 2 şahsın sarp ve ormanlık arazide yollarını kaybettikleri, şahıslardan birinin ayağında problem olduğu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Datça MAG AME ekibinden 5 kişilik bir tim ile Jandarmadan 3 kişilik bir ekip bölgeye gönderildi. 3 saatlik bir çalışma neticesinde şahıslar bulunarak güvenli alana getirildi. - MUĞLA