Muğla'da Korsan Taksici Zannedilen Kişiye Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Korsan Taksici Zannedilen Kişiye Saldırı: 3 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, korsan taksici zannedilerek darp edildi. Bunun üzerine adamın yakınları, ellerinde sopalarla taksi durağını bastı. Olayda 3 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

22.07.2024 14:39
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde korsan taksici zannedildiği için darp edilen adamın yakınları, ellerinde sopalarla taksi durağını bastı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde A.Ş. isimli vatandaş, eski otogar yanındaki akaryakıt istasyonundan otomobiliyle çocuklarını aldığı sırada O.K. isimli taksici bölgeye geldi. İddiaya göre O.K., A.Ş.'yi korsan taksici zannederek darp etti. Olaydan bir süre sonra, taksici tarafından darp edilen A.Ş.'nin yakınlarından 5 kişi, ellerinde sopalarla eski otogardaki taksi durağını bastı. Taksicilerin sopalarla darp edildiği baskında A.Ş., O.K. ve M.B. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili 8 kişinin ifadesine başvuruldu. Olayın fitilini ateşlediği iddia edilen O.K.'nin verdiği ifadesinde, durakta beklediği esnada A.Ş. ve yanındakiler tarafından durduk yere darp edildiğini ve sebebini bilmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Korsan Taksici Zannedilen Kişiye Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Korsan Taksici Zannedilen Kişiye Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
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