Muğla'da mermer yüklü TIR'ın alt geçitten geçişi sırasında yangın çıktı

3.Sayfa

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, mermer yüklü TIR'ın alt geçitten geçişi sırasında balatalardan çıkan yangın paniğe sebep oldu. Olay, Yatağan girişindeki alt geçitten Çine istikametine seyir halinde iken meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, TIR rampayı çıkarken balatalardan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hızla yangına müdahale ederek, kasası yanan TIR'ı tamamen söndürdü ve soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, TIR'da maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MUĞLA