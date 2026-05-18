Muğla\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ula Sakartepe rampasında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında motosiklet sürücüsü Murat Duran hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre motosiklet sürücüsü Duran, virajı dönerken kullandığı motosikletini kaydırması sonucu bariyere çarptı ve başına aldığı darbe sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Duran'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. - MUĞLA
