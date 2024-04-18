Muğla\'da müstehcen yayınlar ve tehdit suçlarından aranan şahıs yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde müstehcen yayınlar ve tehdit suçlarından 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Hakkında "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak ve birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit" suçlarından 10 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.S. (53) isimli şahıs Köyceğiz ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. E.S. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
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