Muğla'da Narkotik Operasyonunda 14 Şüpheli Yakalandı, 2'si Tutuklandı

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Muğla'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Haziran 2024 tarihleri arasında il genelinde yürütülen Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 12 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar neticesinde: 67,62 gram esrar maddesi, 5,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda, 2 şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan, 12 şahsa ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılan 12 şahıs serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA