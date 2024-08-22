Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde sarp kayalıklarla kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahaleler sonucunda söndürüldü. Çıkan yangın, bölgedeki sarp arazi şartlarına rağmen başarılı bir şekilde kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ederken, bölge halkı yangının kontrol altına alınmasıyla rahat bir nefes aldı. - MUĞLA