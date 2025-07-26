Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.

Sabah saatlerinde ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına kısa sürede hava araçları ve kara ekipleri ile müdahale edilirken, rüzgarın etkisini artırmaması sayesinde alevler çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA