Muğla'da Narkotik Operasyonunda 124 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Muğla'da Narkotik Operasyonunda 124 Kişi Gözaltına Alındı

Muğla\'da Narkotik Operasyonunda 124 Kişi Gözaltına Alındı

Muğla'da narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 124 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 541 gram esrar, bin 213 gram skunk, 31 gram metamfetamin, 21 gram kokain, 32 gram eroin, 396 adet sentetik hap ve diğer uyuşturucu madde ve malzemeler ele geçirildi.

16.04.2024 15:50
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Muğla'da 15 günde narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyonda 124 kişi gözaltına alınırken 7 kişi tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca 1-15 Nisan tarihleri arasında Muğla il genelinde narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 108 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda şüpheli şahıslarda toplamda 541 gram esrar maddesi, bin 213 gram skunk maddesi, 31 gram metamfetamin, 21 gamr kokain maddesi, 32 gram eroin maddesi, 396 adet sentetik hap, 2 gram kannobinoid, 12 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 10 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda yakalanan 124 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, adli makamlarca 7 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla'da Narkotik Operasyonunda 124 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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