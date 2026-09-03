Muğla Dalaman'da yurtdışına kaçmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için bekleyen 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ve emniyet ekiplerinin ortak çalışmasıyla Dalgakıran mevkiinde kara üzerinde tespit edilen göçmenler gözaltına alındı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için bekleyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Dalaman ilçesi Dalgakıran mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Botu ve Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
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