Muğla Dalaman'da yurtdışına kaçmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla Dalaman'da yurtdışına kaçmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla Dalaman\'da yurtdışına kaçmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için bekleyen 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ve emniyet ekiplerinin ortak çalışmasıyla Dalgakıran mevkiinde kara üzerinde tespit edilen göçmenler gözaltına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için bekleyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Dalaman ilçesi Dalgakıran mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Botu ve Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Güvenlik, 3. Sayfa, Dalaman, Göçmen, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Dalaman'da yurtdışına kaçmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Dalaman'da yurtdışına kaçmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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