Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için ekipler seferber oldu. Kilitli avlu kapısını açarak eve giren itfaiye ekipleri, yatağa bağımlı yaşlı hastayı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Hekimbaşı Sokak'ta meydana geldi. Evde yaşayan yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, evin kapısının ve avlu girişinin kilitli olduğunu belirledi. İçeride yatağa bağımlı bir hastanın bulunduğu bilgisinin alınması üzerine itfaiye ekipleri seyyar merdiven yardımıyla avlu kapısını açarak sağlık ekipleriyle birlikte eve giriş yaptı. Ev içerisinde bulunan yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı adam, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.