Muğla Menteşe\'de otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı, 2 yolcu yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 yolcu yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HFC 716 plakalı otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada 2 yolcu yaralanırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.