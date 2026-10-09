Muğla Menteşe\'de otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı, 2 yolcu yaralandı

Muğla Menteşe'de otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı, 2 yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde otomobil ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile belediye otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 yolcu yaralandı.
Kaza, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HFC 716 plakalı otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada 2 yolcu yaralanırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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