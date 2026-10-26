Muğla Menteşe'de TOKİ konutunda 4. katta ocakta unutulan yağ yangına neden oldu - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de TOKİ konutunda 4. katta ocakta unutulan yağ yangına neden oldu

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Muğla Menteşe\'de TOKİ konutunda 4. katta ocakta unutulan yağ yangına neden oldu
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Menteşe Kötekli Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında 4. katta bir dairenin mutfağında ocak üzerinde unutulan yağın yanmasıyla yangın çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında setüstü ocak ve davlumbaz yandı, mutfak duvarları zarar gördü.

Menteşe Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarında 4. katta bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

TOKİ konutlarında mutfak bölümünde ocak üzerinde unutulan yağın yanması sonucu başlayan yangın sonrası 112 acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilerek söndürüldü.

Yangında, mutfak setüstü ocak, davlumbaz yanarak, mutfak duvarları isten zarar gördü.

Kaynak: İHA
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