Muğla Milas'ta deniz yoluyla çıkış hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Milas ilçesinde deniz yoluyla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen, İncekum mevkiinde karada tespit edildi. Göçmenler, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin müşterek çalışmasıyla yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde deniz yolu ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Milas ilçesi İncekum mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
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