Muğla'nın Milas ilçesinde deniz yolu ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Milas ilçesi İncekum mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.