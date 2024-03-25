Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin Polisi, 180 Milyon TL Dolandırıcılık Şebekesini Çökertti

Mersin polisi, bilinen alış veriş sitelerinin kopya linkini üreten, sahte hukuk bürolarından arama ve sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. 180 milyon liralık haksız kazanç elde eden 32 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda aralarında suç örgüt liderinin de bulunduğu 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda ise 70 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız silah, 1 adet para atma makinesi, farklı şahıslara ait 62 adet banka kartı ile 120 bin TL para ele geçirildi.