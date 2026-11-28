Muğla'nın Marmaris ilçesi Çetibeli Kontrol Noktası önünde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında, araçlardaki sürücü ve yolcular yaralandı.

Kaza, Marmaris ilçesi Çetibeli Kontrol Noktası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kontrol noktası önünde iki araç çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza sebebiyle trafik akışı aksarken, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alıp ulaşımı kontrollü biçimde tek şeritten sürdürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.