Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu sürücü ve yolcular yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Çetibeli Kontrol Noktası önünde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücü ve yolcular yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi alıp trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sürdürdü.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Çetibeli Kontrol Noktası önünde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında, araçlardaki sürücü ve yolcular yaralandı.
Kaza, Marmaris ilçesi Çetibeli Kontrol Noktası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kontrol noktası önünde iki araç çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza sebebiyle trafik akışı aksarken, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alıp ulaşımı kontrollü biçimde tek şeritten sürdürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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