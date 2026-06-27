Seydikemer\'de orman yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Yangın, Seydikemer Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan yangına müdahale etti. Hava araçlarının da sortileri ile destek verdiği yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. - MUĞLA