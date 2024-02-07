Muğla ve Aydın\'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

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Muğla ve Aydın illerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda değişik miktarlarda uyuşturucu ile yakalanan 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç ay süren istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Muğla ve Aydın illerinde 9 şüpheliye yönelik 10 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda; 1,28 gram Metamfetamin, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 15 gram kubar esrar maddesi, 10 det cep telefonu, 4 adet kurusıkı tabanca, Kılıç, Satır, hassas terazi, 2 adet av tüfeği, 12 adet sentetik ecza, 1 gram kenevir tohumu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 735 lira, 100 Euro, 30 Amerikan Doları ele geçirildi.

Olay ile ilgili 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler tamamlanan işlemlerinden ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA