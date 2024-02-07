Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Muğla ve Aydın\'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Muğla ve Aydın illerinde Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları, silahlar ve para ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.02.2024 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla ve Aydın illerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda değişik miktarlarda uyuşturucu ile yakalanan 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç ay süren istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Muğla ve Aydın illerinde 9 şüpheliye yönelik 10 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda; 1,28 gram Metamfetamin, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 15 gram kubar esrar maddesi, 10 det cep telefonu, 4 adet kurusıkı tabanca, Kılıç, Satır, hassas terazi, 2 adet av tüfeği, 12 adet sentetik ecza, 1 gram kenevir tohumu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 735 lira, 100 Euro, 30 Amerikan Doları ele geçirildi.

Olay ile ilgili 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler tamamlanan işlemlerinden ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yatağan, Aydın, Muğla, Tutuklama, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:10:03. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement