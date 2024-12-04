Muhalifler Hama'yı Kuşattı - Son Dakika
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Muhalifler Hama'yı Kuşattı

Suriye'de muhalif gruplar, Hama kentini üç taraftan kuşatarak Esad rejimine büyük darbe vurdu.

04.12.2024 23:54
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Suriye'de muhalif gruplar, kilit öneme sahip Hama kentini üç taraftan kuşattı.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar, 27 Kasım'dan bu yana Suriye'de ilerleyişi sürüyor. Esad rejimine yönelik operasyonlarına devam eden muhalif gruplar, kilit öneme sahip Hama kentini üç taraftan kuşattı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama'dan sadece güneydeki Humus'a doğru tek çıkışın kaldığını belirterek, muhalif grupların Esad rejimi güçleriyle girdiği şiddetli çatışmaların ardından Hama'nın 3 ila 4 kilometre uzağında olduğunu ifade etti.

Arap basınında yer alan haberlerde, muhalif grupların Hama'da bulunan Tal al-Nasiriyah, Rahbat al-Taslih, Maarshahur, Taybat Al-Imam, Halfaya ve Khattab'ın da bulunduğu birçok stratejik kasaba ve köyün kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı. Haberlerde, rejim güçlerinin Hama'daki birçok noktada geri çekildiği belirtildi.

Hama, Halep, Humus ve Şam'ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor. - HAMA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

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