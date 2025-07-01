Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan ve 2023'te hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut hayatını kaybetti.
Yakınları, kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği bilgisini paylaşırken, Yakut'un bir süredir hapiste olduğu ve hapisten çıktığı gün kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Cezaevinden tahliye olduktan sonra kaldığı Sauna Club'deki odasında cansız bedeni bulunan Yakut'un odasına çekilmeden önce "Kendimi yorgun hissediyorum. Bir süre dinleneceğim" dediği öğrenildi.
Gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yakut'un ölümünün normal görünmediğini savunarak "Olayın içinde suikast durumu var mı, yok mu araştırılması gerekir. Kalp krizi denmiş olsa da normal bir ölüme benzemiyor" ifadelerine yer verdi.
Muhammed Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Yakut'un ölümünün ardından Almanya'da resmi makamların soruşturma başlatıp başlatmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yakut, geçmişte yayınladığı videolarda çeşitli siyasi ve bürokratik isimlerle ilgili iddialarda bulunmuş, bu paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri - Son Dakika
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