Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı iddiası

10.05.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu iddia edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınan ve aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edildi. Başvurunun ardından öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirilen Böcek'in ifade alma işlemlerinin devam ettiği öne sürüldü.

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

23:41
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı
23:22
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
23:12
Ahmet Türk Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Ahmet Türk Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
22:30
1. Lig’e yükselen son takım belli oldu
1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
22:03
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
20:36
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 23:46:45. #7.13#
SON DAKİKA: Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.