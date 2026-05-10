Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı iddiası

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınan ve aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edildi. Başvurunun ardından öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirilen Böcek'in ifade alma işlemlerinin devam ettiği öne sürüldü.

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. - ANTALYA