Murat Bulut'a 20 Yıl Hapis Cezası

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşi Şeyda Nur Bulut'u sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak yaralayan Murat Bulut'un yargılandığı dava, karara bağlandı. Mahkeme sanık Bulut'u, 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşi Şeyda Nur Bulut'u 8 Nisan 2024 tarihinde sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak yaralayan Murat Bulut'un yargılandığı dava, karara bağlandı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Murat Bulut ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Şeyda Nur Bulut ise SEGBİS sistemi ile katıldı.

"Bir anlık cinnetle eylemi gerçekleştirdim"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Bulut, "Benim öldürme kastım yoktu. Müşteki benim tüm değerlerimi alt üst etmiştir, beni tahrik etmiştir. Çocuğumu 1,5 senedir görmedim. Olay günü de Şeyda Nur'un yanına çocuklarımı görmek için gitmiştim. Bir anlık cinnetle eylemi gerçekleştirdim, akabinde polis ve ambulansı aradım, pişmanım" ifadelerini kullandı.

Beyanda bulunan müşteki Şeyda Nur Bulut ise, "Şikayetim devam etmektedir, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin beraatını, beyanda bulunan müşteki avukatı ise, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Müebbet hapis cezasının 20 yıla indirilmesine hükmedildi

Alınan savunma ve beyanların ardından esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Murat Bulut'u, 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis, ardından suçun 'teşebbüs' aşamasında kaldığı gerekçesiyle bu cezanın 20 yıla indirilmesine hükmetti. Heyet, sanığın üzerine atılı 'kadına karşı hakaret' suçundan 14 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme heyeti sanığın üzerine atılı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. - İSTANBUL