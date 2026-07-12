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Berat'tan üç gündür haber yok

Berat\'tan üç gündür haber yok
12.07.2026 17:24  Güncelleme: 17:29
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Muş'un Özdilek köyünde Murat Nehri'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları, 126 personel ve çok sayıda ekipmanla üçüncü gününde aralıksız devam ediyor.

Murat Nehri'nde kaybolan 10 yaşındaki Berat'ı arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.

Muş merkeze bağlı Özdilek köyünde Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor. Muş AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara Muş AFAD, Bitlis AFAD dalgıç ekipleri, Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Muş İl Özel İdaresi katıldı. Muş Belediyesi ekipleri ve Türk Kızılayı ekipleri ise bölgede umutlu bekleyişini sürdüren aile fertlerine ve vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Arama faaliyetlerinde toplam 126 personel görev yaparken, çalışmalar 4 bot, 2 rafting ekibi, 2 dron ve 1 insansız hava aracı (İHA) desteğiyle hem su üstünde hem de su altında aralıksız devam ediyor. Dalgıç ekipleri nehir tabanında tarama yaparken, kara ekipleri ise nehir yatağı ile kıyı şeridinde detaylı arama gerçekleştiriyor. Havadan yürütülen dron ve İHA destekli taramalarla da geniş bir alan kontrol ediliyor. Çalışmaları olay yerinde kurulan kriz merkezinden takip eden Muş AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir, ekiplerin koordinasyonunu sağlayarak arama faaliyetlerini anbean yönlendiriyor. Ekipler, Berat Karakaya'ya ulaşabilmek için Murat Nehri boyunca arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Murat Nehri, Karakaya, 3. Sayfa, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Berat'tan üç gündür haber yok - Son Dakika

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