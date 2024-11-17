Muratlı\'da Bunalım Geçiren Adam Ağacın Tepesine Çıktı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ipi boynuna asıp bir ağacın tepesine çıkan şahsı jandarma ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgileye göre, ailevi sorunlar yaşayan İ.Ö. adlı şahıs, bunalıma girerek büyük bir ağacın tepesine çıktı. Ağacın tepesindeki adamı fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Boynuna ip asan şahıs, jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağıya indirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ